Сотрудник «Пятерочки» во Владикавказе пришел на работу с ножевым ранением

Работник «Пятерочки» из Владикавказа, Республики Северная Осетия — Алания, не стал прогуливать работу, даже несмотря на вескую причину — жена ударила Мухаммада ножом во время ссоры за завтраком. Мужчина истекал кровью, сообщает Mash .

После того, как супруга нанесла удар ножом, Мухаммад решил не обращаться в скорую. Он сам обработал рану с помощью всего, что было под рукой. Затем наложил бинт и обмотал живот.

Хотя кровь еще шла, Мухаммад решил не прогуливать работу и отправился в «Пятерочку». Иначе был риск потерять часть заработной платы и даже получить выговор.

Через некоторое время после прихода на смену Мухаммад почувствовал себя хуже и потерял сознание. Его отвезли в реанимацию. К жене наведались сотрудники полиции.

Ранее мужчина зарезал знакомого ножом в центре Москвы. Конфликт мог произойти из-за личной неприязни.