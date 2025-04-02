Мужчина зарезал знакомого ножом в центре Москвы

сегодня в 07:54

СК: мужчина нанес множественные удары ножом знакомому в центре Москвы, он умер

2 апреля мужчина, пребывая в строении на Новослободской улице в Москве, нанес знакомому большое количество ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Конфликт произошел из-за личной неприязни. От ран потерпевший умер почти сразу. Подозреваемый сбежал.

Однако фигуранта удалось поймать в тот же день. Открыто уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее муж забил супругу лопатой и вывез ее труп в бочке в лес. Инцидент произошел в Ставропольском крае.