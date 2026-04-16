Сотрудник маркетплейса украл более 5 тыс коробок из ПВЗ в Москве

В Москве экспедитора маркетплейса будут судить за кражу более 5 тысяч транспортировочных картонных коробок общей стоимостью более 250 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель маркетплейса. По его словам, неизвестный украл более 5 тысяч коробок из нескольких пунктов выдачи в Царицыно.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний экспедитор организации.

По данным следствия, парень, забирая и доставляя товары, похищал транспортировочные коробки, после чего сдавал их в макулатуру. Заработанные таким способом деньги он тратил на свое усмотрение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранта поместили в СИЗО.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.