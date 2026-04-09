«Подлый поступок»: у татарского певца Марата Яруллина украли мерч на концерте

Концерт татарского певца Марата Яруллина в Апастове омрачился неприятным событием — у артиста украли мерч. Он обратился к вору в соцсетях, сообщает Kazanfirst.ru .

Артист и его команда выпускает собственный мерч: футболки, худи, ручки и т. д. После концерта в Апастове Яруллин с удивлением обнаружил, что у него украли одно изделие.

«Сегодня после концерта у нас украли футболку. Я не знаю, кто это сделал — возможно, это был взрослый человек, а возможно, ребенок или подросток», — отметил певец.

Он подчеркнул, что у укравшего могли быть свои причины, но у него не было права просто так забирать чужую вещь. Певец отметил, что это «подлый, некрасивый и очень низкий поступок».

Он обратился к вору и попросил его больше никогда так не делать.

Ранее два красноярца вывезли со склада сети супермаркетов более 250 кг котлет, рыбы и курицы. Теперь они могут попасть в колонию на срок до 10 лет.

