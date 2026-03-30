Двум красноярцам грозит до 10 лет тюрьмы за кражу котлет и плова

Два красноярца вывезли со склада сети супермаркетов более 250 кг котлет, рыбы и курицы. Теперь они могут попасть в колонию на срок до 10 лет, сообщает РИА Новости .

Также злоумышленники украли со склада салаты, плов и другие блюда. Общая сумма ущерба составила более 60 тыс. рублей.

Известно, что один из фигурантов — это сотруднике склада. Он предложил своему коллеге — водителю-экспедитору — участвовать в краже.

Они крали еду во время погрузки продуктов в автомобиль. Мужчины тайно добавляли в груз коробки с готовыми блюдами, а затем делили их между собой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой). Оба фигуранта находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, который украл элитную соболиную шубу из магазина и хотел продать. Но он не придумал, где найти покупателя. Его поймали по горячим следам.

