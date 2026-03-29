Соболиную шубу за 1,4 млн рублей украли на Невском, но есть нюанс

Мужчина украл шубу из магазина в Петербурге и хотел ее продать

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, который украл элитную соболиную шубу из магазина и хотел продать. Его удалось поймать по горячим следам, сообщает «Фонтанка.ру» .

Мужчина зашел в бутик на Невском проспекте и начал вести диалог с продавщицей. Когда та отвернулась, он схватил шубу и скрылся. Стоимость похищенного изделия — 1,4 млн рублей.

Сотрудники Росгвардии отправились искать вора по горячим следам. Его удалось задержать практически сразу же — мужчину нашли на Тележной улице.

На допросе вор рассказал, что хотел продать украденную шубу, но кому именно — не решил.

Ранее в Башкортостане местный житель украл компьютер стоимостью около 200 тыс. Рублей. Он разбил его при попытке покинуть место преступления.

