Вор года: житель Башкирии украл компьютер за 200 тыс руб и разбил его при побеге

Житель Стерлитамака украл компьютер за 200 тыс рублей и тут же его разбил

В Башкортостане местный житель украл компьютер стоимостью около 200 тыс. рублей, однако разбил его при попытке покинуть место преступления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел накануне ночью в Стерлитамаке.

На опубликованных кадрах видно, как местный житель пробирается в компьютерный клуб на улице 7 ноября. Затем мужчина берет один из компьютеров и направляется к выходу. Однако при спуске с лестницы он падает и разбивает свою «добычу».

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

