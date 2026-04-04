Сотрудник ГАИ на мотоцикле «бортанул» питбайкера в Самаре

Эпичная мотопогоня сотрудника ГАИ закончилась задержанием питбайкера на площади Куйбышева в Самаре. Последний хотел «уйти», и сотруднику полиции пришлось его «бортануть», сообщает SHOT .

На опубликованной записи работник ГАИ сблизился с питбайкером и слегка ударил транспортное средство корпусом. Нарушитель порядка упал.

Питбайк проехал корпусом по асфальту. От соприкосновения возникли искры.

Ранее глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что питбайки необходимо приравнять к мототранспорту. Каждый год в ДТП с этим видом транспорта погибают несовершеннолетние. Подростки могут ездить на питбайках, поскольку на них не нужны права.

