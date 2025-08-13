«Сотрудник ФСБ» с лицом Киану Ривза обманул жителя Омска на 750 тыс руб

Пожилому жителю Омска позвонил «сотрудник ФСБ» с лицом актера Киану Ривза и убедил перевести ему 750 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Сначала пенсионеру поступил звонок от некого сотрудника бухгалтерии. Он сообщил мужчине о якобы повышении пенсии и уговорил назвать код из смс-сообщения.

Житель Омска выполнил требование мошенника. Затем ему начали поступать звонки от сотрудников несуществующего центра защиты денежных переводов с банковских счетов. В конечном счете с пенсионером по телефону связался «сотрудник ФСБ».

Он предъявил мужчине якобы служебное удостоверение. На фото там был изображен знаменитый актер Киану Ривз, но пенсионер этого не знал. Затем «офицер ФСБ» даже перезвонил по видеосвязи. Он уговорил пенсионера перевести 750 тыс. рублей якобы на безопасный счет.

Позднее мужчина понял, что его обманули. Он обратился в полицию, где и узнал, что на фейковом фото удостоверения изображен актер, игравший в «Матрице», а беседа велась с помощью бота.

Ранее мошенники смогли убедить 16-летнего подростка из Москвы отдать золотые украшения родителей на 2 млн рублей. Они представлялись сотрудниками ФСБ и лицея.