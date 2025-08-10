Звонили из «лицея» и «ФСБ»: аферисты убедили подростка отдать золото на 2 млн руб

Аферисты первый раз позвонили 16-летнему парню около месяца назад. Они сказали, что мальчика беспокоят «представители лицея», в котором он учится. Собеседник продиктовал ему все данные, среди которых был номер СНИЛС, сказал, что произошел сбой в системе, поэтому нужно подтвердить информацию о себе через письмо. Родители сразу поняли, что звонили аферисты и сменили пароль от портала госуслуг.

9 августа мальчику позвонили еще раз. Мужчина представился сотрудником Госуслуг и сказал, что его аккаунт взломан, а мошенники от лица родителей якобы переслали деньги в Украину. Парня предупредили, что маму и папу могут посадить. После этого школьника перевели на «сотрудницу Росфиннадзора», которая поддерживала с ним постоянную связь. Они общались в чате, а также девушка потребовала не говорить о случившемся родителям.

Потом со школьником стал разговаривать «офицер ФСБ». Он позвонил по видеосвязи, мужчина сидел на фоне портретов Владимира Путина на стене. Он спросил, есть ли в доме деньги, но так как их не оказалось, то мальчика убедили сдать на декларацию золотые украшения, чтобы подтвердить, что они не попали в руки «украинцев».

Под действием мошенников мальчик собрал в доме все золото, кроме белого, так как не знал о его ценности, а затем передал его курьеру. Они встретились не у подъезда, где стоят камеры, а возле входа в ближайшую церковь, где нет наблюдения.

Также мошенники принялись убеждать свою жертву незаметно войти в телефоны родителей и изменить в них некий «индивидуальный номер клиента» (ИНК). Тогда школьник решил поговорить с мамой и папой. Он попросил их сменить ИНК, но не поверил, что такого номера нет. Родители долго убеждали своего ребенка, что он общался с аферистами.

Школьник, оказывается, не знал, что силовики не звонят гражданам через Telegram и иные мессенджеры, а также то, что с ним не имели права разговаривать без присутствия родителей, а его личные данные могут быть не только у ответственных лиц.

После произошедшего мальчик находится в шоковом состоянии — его родители хотят обратиться к психологу. Еще они подают заявление в полицию.