Сотрудник DNS «сложил пополам» телевизор за 400 тыс рублей
Сотрудник сети магазинов DNS сломал телевизор стоимостью 400 тыс. рублей после выдачи товара покупателю, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудник магазина спускал коробку с огромным телевизором с помощью эскалатора. При этом он не заметил, что при спуске коробка уперлась в потолок, после чего телевизор просто согнулся пополам.
К настоящему моменту неизвестно, как магазин урегулировал ситуацию с покупателем.
