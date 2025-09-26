Сотрудник DNS «сложил пополам» телевизор за 400 тыс рублей

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник магазина спускал коробку с огромным телевизором с помощью эскалатора. При этом он не заметил, что при спуске коробка уперлась в потолок, после чего телевизор просто согнулся пополам.

К настоящему моменту неизвестно, как магазин урегулировал ситуацию с покупателем.

