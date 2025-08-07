Россияне раскритиковали популярные белгородские пирожные с отсылкой к СВО

В белгородском кафе «Бюро» хотят перестать продавать пирожные «Укрытия», несмотря на то, что они пользуются популярностью у покупателей. Критики такого угощения осуждали кафе за «хайп на нынешней обстановке», сообщает «Подъем» .

Изначально пирожные создали ко Дню рождения Белгорода. Авторы кулинарной задумки утверждали, что вдохновились публикацией канала «Новый Белгород», наделившего слово «укрытие» «более приятными посылами».

На прилавках кафе пока продаются пирожные в виде укрытий со вкусом фисташки, сливочно-смородинового мусса и клубники — они называются «Укрытием от укрытия» и «Укрытием от жизни после 2022 года». В кафе признали, что клиенты любят угощение — белгородцы приходят конкретно за этим лакомством, потому что «все чувствуют причастность», полагают в заведении. Несмотря на это, сам магазин хочет прекратить продавать «Укрытия» уже с 10 августа.

«В постоянном меню не рассматривается точно — все-таки это для кого-то флешбеки всякие, не очень хорошо относятся», — поделились в «Бюро».