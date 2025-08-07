Россияне раскритиковали популярные белгородские пирожные с отсылкой к СВО
Фото - © Телеграм-канал «Подъем»
В белгородском кафе «Бюро» хотят перестать продавать пирожные «Укрытия», несмотря на то, что они пользуются популярностью у покупателей. Критики такого угощения осуждали кафе за «хайп на нынешней обстановке», сообщает «Подъем».
Изначально пирожные создали ко Дню рождения Белгорода. Авторы кулинарной задумки утверждали, что вдохновились публикацией канала «Новый Белгород», наделившего слово «укрытие» «более приятными посылами».
На прилавках кафе пока продаются пирожные в виде укрытий со вкусом фисташки, сливочно-смородинового мусса и клубники — они называются «Укрытием от укрытия» и «Укрытием от жизни после 2022 года». В кафе признали, что клиенты любят угощение — белгородцы приходят конкретно за этим лакомством, потому что «все чувствуют причастность», полагают в заведении. Несмотря на это, сам магазин хочет прекратить продавать «Укрытия» уже с 10 августа.
«В постоянном меню не рассматривается точно — все-таки это для кого-то флешбеки всякие, не очень хорошо относятся», — поделились в «Бюро».