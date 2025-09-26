Сотрудник DNS получил травмы во время спуска огромного телевизора
Фото - © Telegram-канал SHOT
Многочисленные гематомы на спине обнаружили у сотрудника DNS, который спускал огромный и дорогой телевизор по эскалатору, сообщает «SHOT проверка».
Ранее в Сети появилось видео, как сотрудник DNS спускал коробку с огромным телевизором с помощью эскалатора. Он не заметил, что при спуске коробка уперлась в потолок, после чего телевизор согнулся пополам.
Друзья пострадавшего рассказали, что инцидент произошел в DNS в Находке Приморского края. Выносить ТВ таким способом попросил сам покупатель, хотя ему предлагали другой вариант. Мужчина держал купленный телевизор на эскалаторе снизу и поднял его слишком высоко.
Стоимость этого товара составила около 200–250 тыс. рублей.
Работник магазина техники отделался гематомами, серьезных травм у пострадавшего нет.
Сейчас выясняется, кто будет компенсировать полученный ущерб.
