Сотрудник DNS получил травмы во время спуска огромного телевизора

Многочисленные гематомы на спине обнаружили у сотрудника DNS, который спускал огромный и дорогой телевизор по эскалатору, сообщает «SHOT проверка» .

Ранее в Сети появилось видео, как сотрудник DNS спускал коробку с огромным телевизором с помощью эскалатора. Он не заметил, что при спуске коробка уперлась в потолок, после чего телевизор согнулся пополам.

Друзья пострадавшего рассказали, что инцидент произошел в DNS в Находке Приморского края. Выносить ТВ таким способом попросил сам покупатель, хотя ему предлагали другой вариант. Мужчина держал купленный телевизор на эскалаторе снизу и поднял его слишком высоко.

Стоимость этого товара составила около 200–250 тыс. рублей.

Работник магазина техники отделался гематомами, серьезных травм у пострадавшего нет.

Сейчас выясняется, кто будет компенсировать полученный ущерб.

