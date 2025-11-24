Сотрудник частной компании упал в шахту лифта в Москве, его госпитализировали

Сотрудник частной компании сорвался в лифтовую шахту, он упал с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел в нежилом помещении на улице Пряшникова в Москве, сообщила столичная прокуратура .

Ведомство показало кадры с места происшествия. На них видно, что шахта лифта № 9 в здании находилась за двойной железной дверью с вывеской «отгрузка готовой продукции».

При каких обстоятельствах сотрудник частной организации упал в шахту, устанавливается. В настоящее время пострадавший находится в больнице, медики делают все возможное, чтобы пациент пошел на поправку как можно скорее.

По факту случившегося проводится проверка. Коптевская межрайонная прокуратура следит за расследованием, выясняет детали и причины происшествия.

