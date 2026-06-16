Полиция возобновила дело об избиении инвалида в Кировской области

В Кировской области полиция снова возбудила административное дело после жалобы семьи 50-летнего инвалида Игоря Попова. Родные утверждают, что соседи избили его год назад, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Игорь Попов из поселка Вахруши не слышит, не говорит и плохо видит. 18 мая прошлого года он справил нужду у забора частного дома. Семья утверждает, что хозяйка участка ударила его палкой, а затем вместе с мужем продолжила избиение.

После этого Попов обратился за медпомощью и написал заявление. Судмедэкспертиза зафиксировала кровоподтек на правом плечe и ушиб левой кисти, но вред здоровью не установила. Дочь Наталья Сочнева рассказала, что заявление сначала не хотели принимать из-за отсутствия сурдопереводчика.

Полиция прекратила административное производство 11 августа 2025 года, сославшись на отсутствие состава правонарушения. Позже семье отказали и в возбуждении уголовного дела. Адвокат указал, что проверка не учла версию Попова о нападении после выхода соседей на улицу.

Наталья заявила, что в Кировской области не нашлось сурдопереводчика для суда, хотя ее родителям как людям с инвалидностью положены такие услуги. По ее словам, отец не намерен прекращать борьбу.

20 мая 2026 года заместитель начальника полиции МО МВД России «Слободской» отменила прежнее постановление и поручила устранить недостатки проверки. Ответственных пока не установили.

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