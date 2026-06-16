Сильные дожди накроют Петербург 17 июня
17 июня в Петербурге будет дейстовать «желтый» уровень опасности из-за непогоды
В Петербурге 17 июня ожидаются сильные ливни. В городе объявят «желтый» уровень погодной опасности, сообщает «Бриф24».
По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать с 00:00 до 21:00 17 июня.
Причиной стал прогноз о сильных дождях. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.
В Смольном попросили водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать особую осторожность.
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