Состояние тяжелое: мальчик получил разрыв почки на прогулке в детсаду Ленобласти

В Сосновом Бору Ленинградской области из детского сада в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика. Ребенок неудачно упал и получил разрыв почки, сообщает «Mash на Мойке» .

Предварительно известно, что воспитатель детского сада № 5 вывела детей на прогулку после сон-часа. Вдруг 5-летний мальчик споткнулся о каменную ступеньку и упал, после чего начал плакать и жаловаться на сильную боль в животе.

Воспитатель тут же сообщила о случившемся родителям мальчика, которые приехали и увезли ребенка в больницу. В медучреждении выяснилось, что в результате падения у малыша разорвалась почка. Медики делают все возможное, чтобы здоровье ребенка восстановилось как можно скорее.

Ранее похожий случай произошел в Ленинградской области с 14-летним подростком в электричке. Юноша ударился о поручень, когда общественный транспорт тормозил, и получил разрыв почки.