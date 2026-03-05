Состояние психики Джабраилова усугубилось из-за неудачной пластики носа
У экс-сенатора Умара Джабраилова окончательно пошатнулась психика после неудачной пластики носа, которая понадобилась ему из-за употребления кокаина. Он был в депрессии, сообщает Mash.
Бизнесмен употреблял запрещенные вещества с начала 1990-х. В какой-то момент у него начался некроз тканей перегородки. Джабраилову понадобилась пластика носа. Он обратился к хирургам, но операция прошла неудачно.
По словам знакомых, Джабраилов всегда старался хорошо выглядеть, но после неудачной операции стал болезненно реагировать на внимание к изменившейся внешности. Это усугубило его депрессию, вызванную наркозависимостью и финансовыми проблемами.
2 марта бизнесмен покончил с собой в московских апартаментах. Его похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.