«Соскучилась по родителям»: похищенная под Красноярском девочка вышла на связь

Предполагаемые похитители 15-летней девочки Даши из Красноярского края вышли на связь через ее Telegram-аккаунт и выложили туда обращение школьницы. Они по-прежнему требуют за нее выкуп в 500 тыс. рублей, сообщает Kras Mash .

Накануне Даша пошла к подруге и пропала. Несколько часов спустя ее отцу пришло видео, на котором школьница извиняется перед неким «дядей Юрой». Девочка говорит, что ее отпустят только в том случае, если похитители получат полмиллиона. Все это происходит на фоне кладбища.

Спустя время оказалось, что аккаунт пропавшей Даши в Telegram был онлайн, но телефон оставался недоступен, а на сообщения она не отвечала. Позднее с этого аккаунта на связь вышли похитители девочки. Они заявили, что по-прежнему ждут компенсации морального ущерба и «того, что забрала», а условия по возврату школьницы все те же.

Кроме того, злоумышленники отправили видеообращение от похищенной. В нем заплаканная Даша говорит, что очень скучает по родным.

«Сейчас 19 марта, 12:53 (по местному времени — ред.). Со мной все хорошо. Я очень сильно соскучилась по родителям и очень сильно хочу домой», — сказала школьница.

По факту случившегося СК завел уголовное дело. К поискам школьницы подключили как минимум 150 полицейских.