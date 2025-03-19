Требуют выкуп в полмиллиона: школьницу могли похитить в Красноярском крае

18 марта в районе 16 часов по местному времени 15-летняя девочка из Ачинска ушла из дома в неизвестном направлении. Через два часа на мобильный ее отца от неизвестного в мессенджере прислали видеоролик с дочерью. Там девочка говорила, что нужно внести за нее выкуп переводом на определенный банковский счет. Тогда ее должны освободить.

Мать пропавшей обратилась в полицию. В поисках девочки участвуют опытные специалисты из Красноярска.

Следователи из Красноярска и Хакасии рассказали, что по факту похищения ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

В разыскной ориентировке указано, что пропала Дарья В. Она родилась 8 сентября 2009 года. Ее рост составляет 175 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза голубые. В день пропажи на девочке были пуховик белого цвета с капюшоном, джинсы и кроссовки черного цвета.

Ранее SHOT раскрыл содержание видеоролика с девочкой. Подросток со слезами на глазах сидит на местном кладбище, она просит прощения перед каким-то «дядей Юрой по прозвищу Комар» за то, что обманула его на 300 тыс. рублей.