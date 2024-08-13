Сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в Самарской области
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В Самарской области изнасиловали и убили двухлетнюю девочку. В преступлении подозревают соседа семьи ребенка, сообщает Информационный центр СК России.
11 августа в больницу города Чапаевска привезли двухлетнего ребенка. Она находилась без сознания. Медики обнаружили у девочки многочисленные телесные повреждения. Позднее ребенок скончался от полученных травм.
По подозрению в изнасиловании и убийстве малышки следователями был задержан сосед ее семьи. Ранее он уже был судим.
Следствие в ближайшее время предъявит мужчине обвинения и подаст ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ по Самарской области доложить о ходе расследования данного уголовного дела.
Ранее глава СК поручил доложить ему о ходе расследования дела по факту домогательств до несовершеннолетней девочки в Москве. Мигрант приставал к ней в одном из столичных аквапарков.