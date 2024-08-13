Сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в Самарской области

В Самарской области изнасиловали и убили двухлетнюю девочку. В преступлении подозревают соседа семьи ребенка, сообщает Информационный центр СК России .

11 августа в больницу города Чапаевска привезли двухлетнего ребенка. Она находилась без сознания. Медики обнаружили у девочки многочисленные телесные повреждения. Позднее ребенок скончался от полученных травм.

По подозрению в изнасиловании и убийстве малышки следователями был задержан сосед ее семьи. Ранее он уже был судим.

Следствие в ближайшее время предъявит мужчине обвинения и подаст ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ по Самарской области доложить о ходе расследования данного уголовного дела.

Ранее глава СК поручил доложить ему о ходе расследования дела по факту домогательств до несовершеннолетней девочки в Москве. Мигрант приставал к ней в одном из столичных аквапарков.