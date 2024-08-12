Мигрант домогался до девочки в аквапарке Москвы

В одном из аквапарков Москвы иностранный гражданин домогался до несовершеннолетней девочки, его задержали, сообщает пресс-служба СК РФ .

Инцидент был освещен в социальных сетях. Мигрант приставал к девочке в бассейне одного из столичных аквапарков.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Подозреваемый уже задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования данного уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин дал поручение возбудить дело на мигранта, избившего женщину в Москве. Она случайно заделала его на эскалаторе в метро, после чего иностранец набросился на нее.