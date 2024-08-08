Избивший женщину в московском метро мигрант отправится под суд

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мигранта, который избил женщину в московском метро, сообщили в Информационном центре СК РФ .

Инцидент произошел 6 августа на станции «Автозаводская». На эскалаторе женщина случайно задела рукой мигранта, а тот в ответ набросился на нее и избил.

Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину возбудить дело в отношении мужчины. В центральном аппарате ведомства контролируют ход расследования.

Ранее охранники из супермаркета «Перекресток» в Москве жестоко избили двоих парней из Луганска. У одного из беженцев диагностировали черепно-мозговую травму, перелом челюсти и сотрясение мозга.