Mash: в Москве охранники из «Перекрестка» толпой избили луганских беженцев

Охранники из супермаркета «Перекресток» в Москве жестоко избили двоих парней из Луганска. У одного из беженцев диагностировали черепно-мозговую травму, перелом челюсти и сотрясение мозга, сообщает Mash .

24-летний Юрий Ш. и 28-летний Кирилл К. часто покупали продукты в «Перекрестке» в московской Некрасовке. Почему-то парни из ЛНР явно не нравились охранникам, которые постоянно просили их предъявить чеки на выходе из магазина.

В какой-то момент луганчане устали от нападок и огрызнулись в ответ. После этого к ним вышли Бислан А., Мохмад А., Зелимхан А., а также их четверо друзей. Они оттащили парней в кусты, где нет камер, а затем избили их.

Юрию удалось сбежать, а Кириллу не повезло — его продолжили избивать. Фактически спас парня случайный прохожий, который вызвал полицию. Кирилл успел получить серьезные повреждения, в том числе перелом челюсти и ЧМТ. Пока на охранников составили протокол по статье за мелкое хулиганство.

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