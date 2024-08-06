Избитый в Крыму боксер Двали рассказал об операции на поврежденном глазу

Перенесший операцию на глазу российский боксер Дмитрий Двали, который пострадал в массовой драке в Феодосии, заявил, что у него серьезные повреждения глаза, сетчатки, хрусталика и внутренней стороны оболочки, сообщает РИА Новости .

«Операция шла, наверное, больше 4 часов. Она прошла под наркозом и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьезно разрушен глаз: повреждены и сетчатка, и хрусталик, и оболочка», — рассказал спортсмен.

Он подчеркнул, что впервые был под наркозом и после операции продолжает испытывать непонятные для него ощущения.

Боксер добавил, что еще не разговаривал с врачами после хирургического вмешательства.

28 июля чемпион России и Европы по боксу возвращался с пробежки в отель и увидел, как толпа избивает подростка. Боксер вступился за него, но его избили, в результате чего Двали лишился глаза. СК возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы задержали и арестовали 9 подозреваемых по делу о покушении на убийство.