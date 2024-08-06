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Суд арестовал еще троих участников в нападении на чемпиона по боксу Двали

Суд отправил под арест до 29 сентября еще троих участников массовой драки в Феодосии, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, сообщается в Telegram -канале крымского следственного управления СК РФ.

Отмечается, что в отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста.

Всего по этому делу арестовано девять человек.

Ранее суд отправил под арест до 29 сентября шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.

28 июля Двали возвращался с пробежки в отель и увидел, как толпа избивает подростка. Боксер вступился за него, но его избили, в результате чего чемпион лишился глаза.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц. Но глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.