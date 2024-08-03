Чемпиону РФ по боксу выбили глаз в массовой драке в Феодосии

SHOT: российский боксер-чемпион лишился глаза во время драки в Феодосии

24-летний чемпион РФ и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии, сообщает SHOT .

Двали вместе с братом и катменом приехал в Феодосию, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов.

28 июля в районе 06:30 после пробежки мужчины возвращались в отель. Они увидели, что толпа избивает мальчика. Как рассказали очевидцы, всего было порядка 15 мужчин.

Боксер вступился за ребенка, тогда разозленная толпа набросилась на него. Завязалась драка, в ходе которой спортсмену выбили глаз. Его экстренно доставили в больницу.

На сегодняшний день пострадавший лечится в больнице в Москве. У него диагностировали перелом орбитальной кости. Врачи хотят сохранить ему глаз как орган, но видеть им больше нельзя будет.

По словам боксера, его спортивная карьера завершена, а зрение на уцелевшем глазу постепенно может садиться, потому что нагрузка на него вырастет. На следующей неделе ему предстоит первая операция.

Помощнику спортсмена, катмену Евгению в этой же драке сломали руку. Ранее мужчину прооперировали, ему вставили спицу, чтобы кости ровно сросллись.

Как добавил боксер, еще есть надежда на то, что глаз можно сохранить — он будет видеть просветы и силуэты. Иначе его ждет замена поврежденного органа. Он обратился в полицию с заявлением, участников жестокой драки ищут.

Двали является мастером спорта РФ международного класса, у него бронзовая медаль чемпионата мира. Также он чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих и т. д.