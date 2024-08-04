СК: дело об избиении боксера Двали переквалифицировали в покушение на убийство

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на действия правонарушителей, которые атаковали чемпиона РФ по боксу в Феодосии. Он поручил переквалифицировать нарушение, сообщает пресс-служба СК .

Ранее в Следкоме России по Республике Крым и городу Севастополю открыли уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением группой лиц чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали. Однако Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.

За ходом дела следят в центральном аппарате СК.

Ранее крымская полиция задержала двух подозреваемых в избиении боксера Двали. По предварительным данным, в конфликте принимали участие, как минимум, восемь человек.