В Следком Феодосии доставили уголовное дело избивших боксера Двали

Крымская полиция задержала двух подозреваемых в избиении боксера Двали

Крымская полиция задержала двух подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали в Феодосии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.

Прокуратура города Феодосии передала уголовное дело по факту избиения для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Феодосии.

«По предварительной информации, в конфликте участвовало не менее 8 человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее 24-летний чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил серьезное повреждение глаза при защите мальчика, на которого напали в Феодосии.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что спортсмену окажут всю необходимую поддержку.