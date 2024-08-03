Умар Кремлев: мы поможем боксеру, которого выродки лишили глаза в Крыму

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что боксеру, которому выбили глаз в массовой драке в Феодосии, будет оказана вся необходимая помощь.

«Касаемо темы с Дмитрием Двали. Он поступил достойно, по-мужски, стараясь спасти молодого парня. И спас!» — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все нападавшие и их родственники будут найдены и наказаны по всей строгости закона.

Глава IBA добавил, что Дмитрий находится в непростой ситуации и может лишиться глаза. Ассоциация сделает все возможное для оказания необходимой помощи спортсмену и его семье.

Ранее стало известно, что 24-летний чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен больше не сможет видеть глазом, сейчас его пытаются сохранить, в противном случае молодого человека ждет протезирование.