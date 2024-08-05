Все на пол: появились кадры жесткого задержания выбивших глаз боксеру в Крыму

Следственный комитет опубликовал видео задержания подозреваемых по делу о массовой драке в Феодосии. В той потасовке выбили глаз 23-летнему боксеру Дмитрию Двали, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК.

Всего по делу задержаны 9 подозреваемых в избиении спортсмена. По данным следователей, шестеро из фигурантов трудятся разнорабочими, трое — охранниками в клубах. Злоумышленникам от 21 до 31 года.

После избиения боксера Двали возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Вскоре на ситуацию обратил внимание председатель Следкома Александр Бастрыкин, после чего дело переквалифицировали на статью о покушении на убийство.