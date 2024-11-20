«Содрана кожа на лице»: в Прокопьевске КамАЗ сбил женщину

Очевидцы рассказали о том, что пострадавшая получила значительные травмы. По их словам, у нее были повреждения лица, а также оголение черепа.

«У пострадавшей содрана кожа на лице, а голова оголилась до черепа», — отметили очевидцы.

В Центре медицины катастроф Кузбасса подтвердили, что 52-летняя женщина была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Между тем на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области мужчину в возрасте около 65 лет сначала сбил один автомобилист, затем два других водителя проехали по нему на своем транспорте, в итоге пенсионер скончался.