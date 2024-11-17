В Ленобласти мужчина погиб на дороге, по нему проехали три разных авто

В Ленобласти пешехода сначала сбили, затем переехали три разных автомобиля

На трассе «Скандинавия» в Ленинградской области мужчину возраста около 65 лет сначала сбил один автомобилист, затем два других водителя проехали по нему на своем транспорте, в итоге пенсионер скончался, пишет РЕН ТВ .

Первый автомобилист, который сбил человека, судя по всему, с места аварии скрылся, так как его личность еще не установлена. А вот два других водителя, которые переехали потерпевшего, ранее по одному разу в 2024 году привлекались к административной ответственности из-за нарушений ПДД.

Личность пенсионера пока не установлена. Шанса выжить у него не было.

По факту страшной аварии проводится проверка. Какое-либо решение будет принято по ее итогам в рамках действующего в стране закона.