Сочи ушло под воду: автомобилисты публикуют кадры затопленных дорог

сегодня в 15:56

Продолжительные осадки привели к подтоплению в Сочи. Автомобилисты публикуют кадры затопленных дорог. В том числе под водой оказалось село Молдовка в Адлерском районе, сообщает Telegram-канал URA.RU .

Местами движение на дорогах затруднено. Водители публикуют в Сети кадры, на которых видно, как вода бурлящей рекой течет по дорогам. Двигаться в таких условиях очень тяжело.

В МЧС предупредили, что также есть вероятность образования смерчей над морем на участке Магри-Веселое.

Ранее необычное природное явление — водяной смерч жители Калининградской области сняли вблизи Куршской косы. Фото смерча пользователи выложили в группу «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

