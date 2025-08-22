Водяной смерч: в Калининграде зафиксировали редкое природное явление
У Куршской косы 22 августа зафиксировали водяной смерч
Необычное природное явление — водяной смерч жители Калининградской области сняли вблизи Куршской косы утром в пятницу, 22 августа, сообщает «Бриф24».
Фото смерча пользователи выложили в группу «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».
Смерч появился на фоне темного неба, вода стала зеленоватой. До конца недели в регионе могут сохраниться условия для этого явления.
По словам синоптиков, это связано с разницей температуры воды с температурой воздуха под дождевыми облаками.