Водяной смерч: в Калининграде зафиксировали редкое природное явление

У Куршской косы 22 августа зафиксировали водяной смерч
Фото - © Погода и метеоявления в Калининградской области

Необычное природное явление — водяной смерч жители Калининградской области сняли вблизи Куршской косы утром в пятницу, 22 августа, сообщает «Бриф24».

Фото смерча пользователи выложили в группу «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Смерч появился на фоне темного неба, вода стала зеленоватой. До конца недели в регионе могут сохраниться условия для этого явления.

По словам синоптиков, это связано с разницей температуры воды с температурой воздуха под дождевыми облаками.