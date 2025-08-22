Водяной смерч: в Калининграде зафиксировали редкое природное явление

Фото - © Погода и метеоявления в Калининградской области

сегодня в 19:23

Фото смерча пользователи выложили в группу «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Смерч появился на фоне темного неба, вода стала зеленоватой. До конца недели в регионе могут сохраниться условия для этого явления.

По словам синоптиков, это связано с разницей температуры воды с температурой воздуха под дождевыми облаками.