Собирали в коробку: стая пьяных свиристелей усыпала двор нижегородского ЖК

Жители Нижнего Новгорода собрали в коробку пьяных свиристелей и отнесли в лес

В Нижнем Новгороде свиристели наелись забродивших ягод и, опьянев, свалились во дворе одного из жилых комплексов, сообщает Baza .

Неравнодушные местные жители собрали опьяневших птиц в коробку и отнесли в ближайший лес, где они смогут безопасно «отойти» от забродивших ягод.

На опубликованных кадрах видно, как стая свиристелей объедается забродившими ягодами около одного из ЖК. Затем собранные жителями опьяневшие птицы лежат в коробке и, придя в чувство, покидают «картонный вытрезвитель».

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