В России ожидается нашествие комаров и разъяренных медведей

Голодные медведи и комары могут захватить Центральную Россию. Все дело в апрельских снегопадах, из-за которых хищникам стало сложнее добывать еду, сообщает Mash .

По словам биолога Елены Анашкиной, осадки и похолодания поставили под угрозу и жизни перелетных птиц. Например, трясогузки, питающиеся мошками и личинками комаров, погибают стаями, потому что не могут найти корм под снегом.

Морозы и снегопады угрожают урожаю фруктов. В Мелитополе, Крыму, Луганске и Воронежской области уже зацвели абрикосы, а потом резко ударили морозы, что препятствует опылению.

Из-за такой погоды в лесах можно встретить невыспавшихся медведей — они вышли из спячки раньше времени. Им тоже сложно искать еду из-за морозов, поэтому животные идут к людям. Под угрозой оказались Калужская, Ярославская и Московская области.

Ранее медведь напал на человека в подмосковном лесу. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Инцидент произошел днем вблизи деревни Соколово в муниципальном округе Шаховская.