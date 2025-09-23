Собаку с больным сердцем и эпилепсией выбросили в мусорный бак в Тюмени

Собаку с больным сердцем и эпилепсией нашли в мусорном баке в Тюмени. Владельцы животного утверждают, что не выбрасывали питомца, но при этом отказались забирать из-за проблем со здоровьем, сообщает 360.ru .

«У питомца острый цистит и недержание мочи. Скорее всего, это и послужило поводом избавиться», — заявила тюменка по имени Тамара, которая взялась помочь собаке.

Вскоре после того, как Тамара обнаружила измученное животное, с ней связались владельцы собаки. Они заявили, что не выбрасывали питомца, но дали понять, что не намерены забирать его обратно. По их словам, собаке уже около 10 лет, и у нее серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, выяснилось, что дети владелицы обматывали животное скотчем.

Ветеринары, осмотрев животное, обнаружили серьезные проблемы с сердцем, а также новообразования в молочных железах и изменения в печени. Собака была сильно истощена. Ее ногти никогда не подстригали, что привело к их врастанию в подушечки лап.

