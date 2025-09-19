Избивал визжащее животное: москвичи спасли щенка таксы от соседа-живодера

сегодня в 20:20

В Москве неравнодушные соседи спасли щенка таксы из рук живодера. Мужчина жестоко избивал питомца, не обращая внимания на его визги, сообщает Baza .

Инцидент произошел в конце июля у многоэтажки на Боровском шоссе. Местные жители услышали жалобные крики собаки, доносившиеся из одной из квартир. Оказалось, что мужчина, вероятно, гражданин Китая, жестоко избивал ногами щенка таксы.

Затем живодер протащил собаку по асфальту, не обращая внимания на ее визги и страдания. Неравнодушные соседи обратились в полицию. Щенка доставили в ветклинику. Врачи диагностировали у собаки перелом правой бедренной кости, множественные травмы и острый энтерит.

Соседи полностью оплатили дорогостоящее лечение щенка, стоимость которого превысила 100 тыс. рублей. Они также добились от хозяев официального отказа от животного.

После сложной операции и интенсивного курса терапии состояние щенка улучшилось. Для таксы уже нашли новую семью.

