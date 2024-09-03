Собачьи бои могли проводить на производственной базе в Химках

Жители Химок пожаловались в прокуратуру на базу, где калечат собак

В Химках жители рассказали, что на территории производственной базы в микрорайоне Клязьма-Старбеево часто видят раненых собак, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Несколько животных волонтеры отвезли на осмотр к ветеринару. Врач выявил у одной из собак внутренние травмы и переломы.

По поручению Химкинской горпрокуратуры полицейские начали проверку по данному факту. В ходе нее специалисты дадут оценку доводам местных жителей об организации незаконных собачьих боев на указанной территории и о жестоком обращении с животными.

Результаты проверки и принятие процессуального решения находятся под контролем сотрудников местной прокуратуры.