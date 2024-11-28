СNN: ВСУ приказали открывать огонь по все неизвестным

ВСУ приказали убивать всех неизвестных лиц под Покровском

ВСУ приказали убивать всех неизвестных лиц под Покровском из-за активных действий российских разведывательных групп, пишет газета «Известия» со ссылкой на CNN.

«Один командир рассказал, что войскам в районе Покровска приказали стрелять в неопознанных людей при их появлении», — указано в публикации.

По его словам, украинские военные опасаются проникновения российских разведчиков за линию фронта.

Ранее ВСУ открыли огонь по взятому в плен российскими морпехами британскому наемнику в Курской области.