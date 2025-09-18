Снял штаны и показал пенис: мигрант-таксист растлил школьницу в Подмосковье

Мигрант-таксист растлил девочку-подростка во время поездки в Подмосковье

Мигранта-таксиста задержали за развратные действия в отношении 15-летней школьницы. Во время поездки мужчина снял штаны и продемонстрировал девочке свой детородный орган, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», инцидент произошел, когда таксист вез школьницу мимо деревни Павлино городского округа Балашиха. Девочка сразу обо всем рассказала родителям, которые обратились в полицию.

Водителя обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Мигранта-таксиста оперативно задержали благодаря слаженной работе следователей и сотрудников столичных правоохранительных органов. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

