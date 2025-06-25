Москвич заставлял дочь смотреть порно, ублажал себя при ней и хотел изнасиловать

Москвич несколько лет растлевал дочь, смотрел при ней порно, а недавно попытался изнасиловать ее. Впервые педофил начал приставать к малышке, когда ей было 11 лет, сообщает «МК: срочные новости» .

Страшные события разворачивались в квартире на Староалексеевской улице. Девочка жила с отцом 1969 года рождения, ее мать в 2016 году была лишена родительских прав, после чего умерла.

В июне 2023 года отец начал проявлять к 11-летней дочери знаки внимания. Он заставлял ее смотреть вместе с ним порнофильмы. При этом мужчина начинал ублажать себя, а ребенок был вынужден находиться рядом.

На днях москвич вломился к девочке, пока она была в туалете. Он начал угрожал ей ножом, а затем попытался ее изнасиловать. Ребенку удалось вырваться.

Вскоре школьница нашла в себе силы рассказать обо всем учительнице. Та обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Они выяснили, что мужчина также употреблял наркотики, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее полиция Петербурга задержала мигранта-педофила, изнасиловавшего девочку. Подросток ушла с мужчиной с детской площадки, ее нашли только на следующее утро.