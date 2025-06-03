Полиция Петербурга задержала мигранта-педофила, изнасиловавшего девочку

В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего мигранта, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

31 мая в отдел полиции поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. Правоохранители установили, что подросток ушла с мужчиной с детской площадки на улице Кустодиева. Школьницу нашли на следующее утро. Девочка рассказала, что в отношении нее были совершены противоправные действия.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался нелегальный мигрант. Уроженец одной из стран Центральной Азии был найден в строительном вагончике в коттеджном поселке «Охтинский парк» в Ленинградской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Расследование уголовного дела продолжается.