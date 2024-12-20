Снимок с Google Maps помог раскрыть убийство в Испании

Инцидент произошел в деревушке Тахуэко, куда однажды прибыла команда Google Maps. Камера засняла, как мужчина укладывал что-то, завернутое в мешок, в багажник красной машины. Снимок помог полиции задержать подозреваемого в убийстве иностранца.

Дело в том, что в ноябре 2023 года местный житель обратился в полицию с рассказом о пропаже родственника с Кубы. По его словам, кубинец приезжал в Испанию вместе с любовницей, а однажды оставил странное сообщение о том, что ему надо уехать. Житель Тахуэко был уверен, что СМС написал не его родственник.

Полиция год не могла отыскать преступника. Допрашивали любовницу пропавшего и ее мужа, но улик против них не было, пока в Google Maps не появился тот самый кадр. Благодаря ему следователи установили, что муж женщины причастен к пропаже кубинца, ведь именно он был на снимке.

Причем место, где мужчина прятал что-то в багажник, находится недалеко от того, где в последний раз видели пропавшего. Следствие уверено, что пара убила латиноамериканца и закопала его тело.

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