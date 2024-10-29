Рассвирепевший подросток под Омском изрезал женщину-водителя и угнал ее машину

В поселке Марьяновка Омской области 15-летний подросток изрезал женщину-таксистку, а потом угнал ее автомобиль, сообщает SHOT .

38-летняя Ольга Н. забрала пассажира на Пролетарской улице, им оказался сын знакомых. Он расположился на заднем сиденье с канистрой в руках — от емкости сильно пахло бензином.

Женщина предложила положить канистру в багажник, но подросток долго отказывался, а потом вышел из себя и кинулся на Ольгу с острым предметом, изрезав ей лицо и тело.

Пострадавшая выскочила из своего Renault Fluence и бросилась к ближайшему дому. Там ей оказали первую помощь, вызвали экстренные службы. В это время парень сел за руль автомобиля и нажал на газ, но далеко уехать не удалось — машина оказалась в кювете.

Подростка задержали, на него завели уголовное дело за покушение на убийство и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Сейчас злоумышленник в ИВС, он был ранее судим и проживает в неполной семье.