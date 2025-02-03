Снимавшийся с Нагиевым минипиг-кинозвезда едва не сгорел в Балашихе

Снимавшийся с Нагиевым и Озчивитом минипиг пострадал при пожаре в Балашихе

В квартирном пожаре в подмосковной Балашихе пострадал звездный минипиг, который снимался в фильме «Елки-11». Все поросята, спасенные из горящей квартиры, тоже оказались киноактерами, сообщает Baza .

Среди вызволенных с пожара минипигов были животные с кличками Пупс, Карлуша и Люська. Двое последних снимались в «Елках-11», где играли актеры Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, турок Бурак Озчивит и другие. Пупс ранее появлялся в киноленте «Последний богатырь».

Некоторых из животных спасли в последний момент. Во время пожара минипиги надышались угарным газом и не могли нормально передвигаться, однако сотрудники экстренных служб подоспели вовремя и эвакуировали поросят.

Хозяйка погоревшей квартиры считает, что пожар могли устроить «ненавистники животных». Официальная причина ЧП в жилье с минипигами пока не озвучивалась.

Всех звездных поросят удалось спасти из горящего жилья.