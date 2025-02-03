Многодетное семейство минипигов спасли из горящей квартиры в Подмосковье

Сотрудники МЧС спасли семейство из 10 минипигов при ликвидации возгорания в одной из квартир в подмосковной Балашихе, сообщает Baza .

Жильцы одной из многоэтажек вызвали пожарных из-за возгорания в квартире, расположенной на 1 этаже. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения эвакуировали жителей с верхних этажей и вскрыли горящую квартиру.

Сразу после открытия двери семейство минипигов бросилось навстречу пожарным. Внутри находились еще несколько поросят, которые не смогли самостоятельно выбраться из задымленной квартиры. В результате ЧП животные не пострадали.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС помогают животным спуститься по лестнице выбраться из подъезда на улицу. При этом некоторых детенышей пожарные выносили из здания на руках.