Снимала кольца плоскогубцами: медсестра морга обворовывала погибших военных ВСУ

сегодня в 16:50

Медсестра морга обворовывала погибших военных ВСУ и сдавала их вещи в ломбард

В Харьковской области медсестра морга обворовывала погибших украинских военных, забирая у них украшения и личные вещи, которые позже сдавала в ломбард. Подозреваемая заключена под стражу, сообщает «Общественное Харьков» со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Медик снимала с трупов обручальные кольца, цепочки и часы, а также забирала мобильные телефоны погибших. В некоторых случаях медсестра пользовалась плоскогубцами, чтобы снять кольца с пальцев покойников.

Украденные вещи подозреваемая сдавала в ломбард за наличные, заявила украинская прокуратура.

Фигурантка заключена под стражу. Расследование продолжается.

