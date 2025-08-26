Снимала кольца плоскогубцами: медсестра морга обворовывала погибших военных ВСУ
Фото - © Сгенерировано GigaChat
В Харьковской области медсестра морга обворовывала погибших украинских военных, забирая у них украшения и личные вещи, которые позже сдавала в ломбард. Подозреваемая заключена под стражу, сообщает «Общественное Харьков» со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Медик снимала с трупов обручальные кольца, цепочки и часы, а также забирала мобильные телефоны погибших. В некоторых случаях медсестра пользовалась плоскогубцами, чтобы снять кольца с пальцев покойников.
Украденные вещи подозреваемая сдавала в ломбард за наличные, заявила украинская прокуратура.
Фигурантка заключена под стражу. Расследование продолжается.
