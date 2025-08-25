ВСУ расстреляли женщину и убили ее ребенка под Красноармейском

Житель Красноармейска Сергей Власов рассказал, как ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, сообщает РИА Новости .

«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына», — рассказал он.

По его словам, похожие преступления со стороны Вооруженных сил Украины в городе с 2014 года происходили очень часто.

О наступлении ВС РФ в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в республиках Донбасса читайте в материале РИАМО.